Африканская страна дебютирует на чемпионате мира по футболу Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира по футболу

Сборная Кабо-Верде обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу 2026 года, одержав победу над командой Эсватини со счетом 3:0 в отборочном матче. Для островного государства это будет первое выступление на ЧМ.

Голами в составе победителей отметились Дайлон Роша Ливраменту на 54-й минуте, Уилли Семеду на 54-й минуте и Стопира на первой добавленной минуте. Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини провел на поле весь матч, выйдя в стартовом составе.

Команда Кабо-Верде возглавила группу, набрав 23 очка по результатам 10 сыгранных туров. На данный момент коллектив стал 22-й командой, гарантировавшей себе место на предстоящем мировом первенстве.

Ранее стало известно, что ФИФА выбрала талисманов чемпионата мира 2026 года, которые представляют принимающие турнир США, Канаду и Мексику, — это белоголовый орлан Клатч, лось Мэйпл и ягуар Заю соответственно. Глава ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что эти маскоты «полны радости и энергии». Кроме того, считает он, они демонстрируют единение, как и само соревнование.