В Чехии сделали заявление по поводу обязательной военной службы Президент Павел: необходимости вводить обязательную военную службу в Чехии нет

Правительство Чехии пока не планирует вводить обязательную военную службу, так как в этом нет необходимости, заявил президент страны Петр Павел. Однако, по его словам, которые приводит Brno Daily, самостоятельная постановка на военный учет обходится государству дешевле.

Что касается внутренней безопасности, люди не должны быть равнодушны к происходящему, а что касается внешней безопасности, то важно создать условия для привлечения активных граждан, которые могут участвовать в военной подготовке и делиться своим опытом, например, в использовании беспилотников, управлении современными технологиями, — заявил президент.

Ранее депутат Верховной рады Галина Янченко заявила, что около 1,5 млн украинских мужчин призывного возраста не обновили данные в территориальных центрах комплектования. По ее словам, фактически эти граждане считаются находящимися в розыске. Янченко также подчеркнула, что даже для трудоустройства на оборонные предприятия необходимо пройти военно-врачебную комиссию, где мужчин нередко поджидают сотрудники ТЦК.

До этого председатель немецкого Христианско-социального союза Маркус Зедер раскритиковал законопроект о новой модели военной службы. Он выступил за обязательный призыв в армию ФРГ.