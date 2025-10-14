Петросян разводится из-за трат молодой жены? Чем его разозлила Брухунова

В СМИ появилась информация, что юморист Евгений Петросян хочет развестись с супругой Татьяной Брухуновой из-за ее якобы крупных трат за последнее время. Жена артиста отправилась с их детьми на дорогой курорт. NEWS.ru связался с друзьями юмориста, представителями шоу-бизнеса, чтобы выяснить, что на самом деле происходит в семье Петросяна.

Что случилось в семье Петросяна

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вместе с детьми отправилась в шестидневный круиз, который стал ее вторым отпуском за последний месяц. Общая стоимость поездки составила около 1 млн рублей. Семья путешествовала на четырехпалубном теплоходе премиум-класса, отправившись из Москвы в направлении города Плес. Сам юморист остался дома.

В СМИ появилась информация, что якобы Петросян был настолько возмущен непомерными тратами своей жены, что решил подать на развод. Подруга юмориста, поэтесса и певица Ирина Гвоздева подтвердила NEWS.ru, что ни о каком разрыве сейчас речи не идет. «Глупости все это, глупости. У Петросяна все хорошо в семье», — сказала Гвоздева.

Продюсер Сергей Дворцов сомневается в этом. В разговоре с NEWS.ru он высказал мнение, что Евгений Ваганович начинает понимать, какая у него жена на самом деле.

«Считаю, что Брухунова еще та штучка, она тратит деньги юмориста направо и налево. Думаю, притворяется милой и хорошей, которая делает все для детей. Евгений Ваганович сейчас, наверное, начинает понимать, кто она такая на самом деле. У него спадают розовые очки. Думаю, что в скором времени они придут к общему знаменателю. Если не развод, то, полагаю, Евгений Ваганович уж точно поставит ее на место», — предположил продюсер.

Татьяна Брухунова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как тратит деньги Брухунова

Несколько месяцев назад Брухунова негативно высказалась в сторону девушек, которые покупают подделки. Ей показались «безумно смешными» образы трех незнакомок с репликами сумок известных брендов.

«Три девушки стояли с откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже название бренда с ошибкой написано. Это безумно смешно! Я вот всегда думаю: девочки, ну зачем вы это делаете? Понятно, что сумка за 2 млн рублей не каждому под силу, это очевидно. Когда ты стоишь с пакетом из „Пятерки“, с джинсами какими-то… и у тебя откровенная паль, то вообще без комментариев! Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — писала на своей странице в соцсетях жена Петросяна.

Тогда Татьяну осудили многие звезды. В частности, адвокат Екатерина Гордон попросила Татьяну не попрекать девушек подделками. По ее мнению, каждый, кто хочет, вправе покупать реплики. Актриса Ирина Безрукова порекомендовала Брухуновой вспомнить себя много лет назад, когда жена Петросяна не могла себе позволить брендовую сумку.

В шоу-бизнесе некоторые считают, что так Татьяна отыгрывает свои комплексы, в частности «комплекс бедности». Ведь, как рассказывала Брухунова в подкасте «Юля и русские дизайнеры», она выросла в небогатой семье.

«Я родом из Тулы. И не стесняюсь этого. Росла в небогатой семье. И тогда одевалась по провинциальной моде, как могла. Когда приехала в столицу, увидела, что девушки одеваются по-другому. И решила, что овладею мастерством, научусь. Ведь мода — это творчество. Человек постоянно ищет себя. В 35, будучи директором, мамой, я не могу одеваться так же, как в 20», — говорила Татьяна.

Стилисты считают, что Брухунова старается надеть на себя все лучшее и дорогое сразу. Как утверждают специалисты, она нанимает профессионала, который подбирает ей вещи. «Сейчас одежда подходит к типу фигуры и обыгрывает детскую внешность Татьяны. Яркие цвета и принты подобраны гармонично. Она выбирает правильные фасоны», — сказала NEWS.ru фэшен-коуч и стилист Анастасия Попкова.

По мнению экспертов, один выход Брухуновой в свет может стоит до полумиллиона рублей. В своих соцсетях она очень любит показывать брендовые вещи. В одном образе у жены юмориста могут быть шляпа Chanel (от 80 тысяч рублей) и сумка Prada (от 400 тысяч рублей). В коллекции Татьяны есть винтажная сумка 1989 года Hermès Kelly. Такую вещь сейчас можно купить за внушительную цену — более 3 млн рублей.

