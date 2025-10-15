Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 00:38

«Очень сложно»: тренер сборной Боливии о поражении в матче с Россией

Тренер сборной Боливии Вильегас заявил, что матч с РФ был очень сложным

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Матч с российской командой был очень сложным, заявил тренер сборной Боливии Оскар Вильегас. По его словам, соперник был превосходно подготовлен технически, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы встретились с очень мощным, технически подготовленным соперником. Совершили ряд ошибок, было очень сложно. Россия хорошо прессинговала. Такие матчи всегда полезны: мы сделали выводы и поняли, как улучшить нашу игру, — отметил он.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Мячи в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук (43-я) и Иван Сергеев (57-я). Эта победа стала для сборной России первой в истории против представителей Южно-Американского континента.

До этого капитан сборной России по футболу Егор Шилкин рассказал, что на Играх стран СНГ удалось переломить ход финального матча и одержать победу над сборной Азербайджана благодаря собранности и вере в собственные силы. По его словам, поворотный момент случился во втором тайме.

футбол
Боливия
спортсмены
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолеты перестали курсировать над Волгоградом
Гороскоп на 15 октября: полезный совет для Овнов и обещание успеха Львам
ПВО сбила дроны ВСУ над Воронежской областью
Трамп заявил о якобы нежелании России завершить конфликт на Украине
Приметы 15 октября: Куприян и Устинья — день защиты от чар и темных сил
Защита русского языка, ненависть к Зеленскому: как живет доктор Комаровский
Акция протеста прошла у стен одесской мэрии
Япония зовет: когда лучше отправиться в страну чудес и что стоит увидеть
Фаза Луны сегодня, 15 октября 2025 года. Занимаемся сексом и бизнесом
«Очень сложно»: тренер сборной Боливии о поражении в матче с Россией
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 октября 2025 года
Трамп оценил свои отношения с Путиным
Связь со Стоцкой, стыд за «Бригаду», слухи об алкоголизме: как живет Майков
Самарский губернатор обматерил и уволил районного главу
США уничтожили судно с наркоторговцами
Пугачеву подозревают в работе на британские спецслужбы
В Баку отправили под домашний арест экс-главу президентской администрации
Россия впервые в истории обыграла южноамериканскую сборную по футболу
Трамп признал, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине
Петросян разводится из-за трат молодой жены? Чем его разозлила Брухунова
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.