«Очень сложно»: тренер сборной Боливии о поражении в матче с Россией Тренер сборной Боливии Вильегас заявил, что матч с РФ был очень сложным

Матч с российской командой был очень сложным, заявил тренер сборной Боливии Оскар Вильегас. По его словам, соперник был превосходно подготовлен технически, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы встретились с очень мощным, технически подготовленным соперником. Совершили ряд ошибок, было очень сложно. Россия хорошо прессинговала. Такие матчи всегда полезны: мы сделали выводы и поняли, как улучшить нашу игру, — отметил он.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Мячи в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук (43-я) и Иван Сергеев (57-я). Эта победа стала для сборной России первой в истории против представителей Южно-Американского континента.

До этого капитан сборной России по футболу Егор Шилкин рассказал, что на Играх стран СНГ удалось переломить ход финального матча и одержать победу над сборной Азербайджана благодаря собранности и вере в собственные силы. По его словам, поворотный момент случился во втором тайме.