В Баку отправили под домашний арест экс-главу президентской администрации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Баку отправил под домашний арест бывшего руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, передает Sputnik. Ему предъявлены обвинения по трем уголовным статьям.

В частности, сказано в материале, насильственный захват власти или ее удержание, насильственное изменение конституционного строя, а также государственная измена и лжепредпринимательство.

В статье добавили, что Мехтиев покинул должность главы президентской администрации распоряжением Ильхама Алиева в октябре 2019 года. Он занимал пост более двух десятилетий.

Ранее заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев отметил, что Азербайджан проводит политику добрососедских отношений как с Россией, так и с Ираном. Он напомнил, что Азербайджан является единственной страной, имеющей сухопутную границу как с Ираном, так и с Россией — это дает возможность развивать отношения с обоими соседями.

До этого Россия, Азербайджан и Иран договорились работать над увеличением объема перевозок по транспортному коридору «Север — Юг». Стороны подписали соглашение, согласно которому будет создана рабочая группа и в течение трех месяцев она составит план действий. Депутат Госдумы РФ Джамаладин Гасанов подчеркнул, что проект представляет собой стратегический интерес как для России, так и для Азербайджана в меняющемся мировом порядке.

