В Баку отправили под домашний арест экс-главу президентской администрации

Суд в Баку отправил под домашний арест бывшего руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева, передает Sputnik. Ему предъявлены обвинения по трем уголовным статьям.

В частности, сказано в материале, насильственный захват власти или ее удержание, насильственное изменение конституционного строя, а также государственная измена и лжепредпринимательство.

В статье добавили, что Мехтиев покинул должность главы президентской администрации распоряжением Ильхама Алиева в октябре 2019 года. Он занимал пост более двух десятилетий.

