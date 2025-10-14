Азербайджан заявил о добрососедских отношениях с Россией и Ираном

Азербайджан проводит политику добрососедских отношений как с Россией, так и с Ираном, заявил заместитель премьер-министра республики Шахин Мустафаев. Он напомнил, что Азербайджан является единственной страной, имеющей сухопутную границу как с Ираном, так и с Россией — это дает возможность развивать отношения с обоими соседями, сообщает «Вестник Кавказа».

Эти отношения многосторонние и широкие, — добавил Мустафаев.

Заместитель вице-премьера также сообщил, что строительство железной дороги Решт — Астара начнется в следующем году. На данный момент выкуплена почти половина необходимых земель — 80 из 162 км. Выкупить все нужные участки планируется до весны. Мустафаев добавил, что на территории уже начались геологоразведочные работы, их проводит российская сторона.

Ранее Россия, Азербайджан и Иран договорились работать над увеличением объема перевозок по транспортному коридору «Север — Юг». Стороны подписали соглашение, согласно которому будет создана рабочая группа и течение трех месяцев она составит план действий.