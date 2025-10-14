Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются морозы до минус 20 градусов Вильфанд: морозы до минус 20 градусов ожидаются на юге Сибири и Дальнего Востока

Морозы от -10 до -20 градусов ожидаются на юге Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это аномальные для октября показатели, передает «Интерфакс».

Если вопрос о том, где же можно прогреться на территории нашей страны, то ответа нет, потому что наступает период предзимья. Поэтому теплой погоды ждать не стоит нигде, — добавил синоптик.

Он уточнил, что на территории европейской части России прогнозируется температура около и на 1 градус ниже нормы. Кроме того, в середине недели временный снежный покров образуется в республике Коми и в Архангельской области, подчеркнул Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году. По его словам, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

Что касается весны, по словам синоптика, в 2026 году она наступит раньше обычного срока. Вильфанд также отметил, что холодной погоды не прогнозируется по всей России. Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут на европейской и азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65–68%.