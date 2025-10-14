Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 22:50

Киевлян оставили полностью без света

Перегрузка сети привела к полному блэкауту в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киеве зафиксировали полный блэкаут, сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. Сообщается, что специалисты уже работают над восстановлением подачи света.

Дополнительно аварийные отключения электроэнергии введены сразу в семи областях страны, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую. По заявлению властей, отключение электричества связано с перегрузкой сети.

Ранее ГУ МЧС России по Брянской области сообщило, что в Клинцах теплоснабжение и электроснабжение было нарушено. В ведомстве добавили, что они держат на контроле развитие чрезвычайной ситуации, связанной с детонацией взрывоопасных предметов в городских округах Брянск и Сельцо, а также в Стародубском муниципальном округе и Брянском, Выгоничском, Климовском, Севском, Суземском, Комаричском, Погарском, Трубчевском и Карачевском районах.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по пяти районам Ростовской области. Системы ПВО сбили несколько вражеских беспилотников, атаковавших Новошахтинск, Каменский, Шолоховский, Миллеровский и Чертковский районы. Пострадавших нет, но три хутора остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи. В Чертковском районе после падения обломков дрона вспыхнула трава.

Киев
блэкаут
электроэнергия
отключения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Связь со Стоцкой, стыд за «Бригаду», слухи об алкоголизме: как живет Майков
Самарский губернатор обматерил и уволил районного главу
США уничтожили судно с наркоторговцами
Пугачеву подозревают в работе на британские спецслужбы
В Баку отправили под домашний арест экс-главу президентской администрации
Россия впервые в истории обыграла южноамериканскую сборную по футболу
Трамп признал, что разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине
Петросян разводится из-за трат молодой жены? Чем его разозлила Брухунова
В ФРГ впервые вписали сценарий войны в буклет по гражданской обороне
Киевлян оставили полностью без света
Ростовская область хочет взять многомиллиардный кредит на три года
У Киркорова кончились деньги? С кого и за что он требует 10,9 млн
Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются морозы до минус 20 градусов
Больше не надо стоять у мойки часами: вот как легко и быстро очистить решетку от нагара
Трамп пообещал насильственно разоружить ХАМАС
Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов
Дуров рассказал о «неожиданном спасении» ЕС от внедрения слежки
Бывшая жена футболиста Погребняка кардинально изменила прическу
На день рождения блогера Пистолетова никто не пришел
В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.