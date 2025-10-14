Киевлян оставили полностью без света Перегрузка сети привела к полному блэкауту в Киеве

В Киеве зафиксировали полный блэкаут, сообщили в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. Сообщается, что специалисты уже работают над восстановлением подачи света.

Дополнительно аварийные отключения электроэнергии введены сразу в семи областях страны, включая Сумскую, Харьковскую и Полтавскую. По заявлению властей, отключение электричества связано с перегрузкой сети.

Ранее ГУ МЧС России по Брянской области сообщило, что в Клинцах теплоснабжение и электроснабжение было нарушено. В ведомстве добавили, что они держат на контроле развитие чрезвычайной ситуации, связанной с детонацией взрывоопасных предметов в городских округах Брянск и Сельцо, а также в Стародубском муниципальном округе и Брянском, Выгоничском, Климовском, Севском, Суземском, Комаричском, Погарском, Трубчевском и Карачевском районах.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар по пяти районам Ростовской области. Системы ПВО сбили несколько вражеских беспилотников, атаковавших Новошахтинск, Каменский, Шолоховский, Миллеровский и Чертковский районы. Пострадавших нет, но три хутора остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи. В Чертковском районе после падения обломков дрона вспыхнула трава.