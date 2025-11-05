Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 09:21

Власти раскрыли масштабы повреждений в Днепропетровской области

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Ряд объектов инфраструктуры оказались повреждены в Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровской области Украины, сообщил и. о. главы военной администрации региона Владислав Гайваненко в своем Telegram-канале. В ночь со вторника на среду сигнал воздушной тревоги звучал в указанных районах несколько раз.

Тем временем Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря. Также по два БПЛА перехватили над территориями Тамбовской области и Республики Крым. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.

Ранее стало известно, что в Харьковской области ликвидировали расчет БПЛА 58-й мотопехотной бригады ВСУ вместе с его командиром. Расчет располагался в селе Гоптовка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Украина
Днепропетровская область
происшествия
Киев
