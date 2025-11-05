В ГД рассказали, что изменится после принятия закона о цифровых платформах

Депутат Говырин: закон о цифровых платформах обеспечит защиту конкуренции

Новый закон о регулировании платформенной экономики защитит рынок от оборота контрафактной продукции и обеспечит честную конкуренцию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, до принятия нововведений будет определен круг подпадающих под него субъектов и предстоит детализировать процедуры верификации.

В рамках подхода к развитию платформенной экономики ведется работа над нормативно-правовой базой, регламентирующей функционирование цифровых платформ. До вступления закона [о платформенной экономике] в силу предстоит определить круг субъектов, на которых он будет распространяться, а также детализировать процедуры верификации данных партнеров и их товаров через государственные информационные системы. В числе приоритетных направлений работы над подзаконными актами прорабатываются вопросы противодействия обороту контрафактной продукции и защиты конкуренции, в частности тема справедливых цен и скидок, — пояснил Говырин.

Он добавил, что также в числе приоритетов — обеспечение прозрачности платформенной занятости и оптимизация взаимодействия с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями. По его словам, особая роль в выстраивании диалога между бизнесом и цифровыми экосистемами отводится региональным центрам «Мой бизнес».

Особое внимание уделяется регулированию взаимодействия с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, которые являются исполнителями услуг, что предполагает уточнение особенностей их сотрудничества с цифровыми платформами. Региональные центры «Мой бизнес» играют важную роль в качестве институциональной инфраструктуры, способствующей эффективному взаимодействию всех заинтересованных сторон, — резюмировал Говырин.

Ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что предприниматели получили более 100 млрд рублей льготного финансирования через цифровую платформу МСП.РФ. По его словам, с момента запуска системы в 2022 году российский бизнес был обеспечен господдержкой на сумму 101,3 млрд рублей.