05 ноября 2025 в 10:45

В Госдуме предложили учредить премию имени Юрия Николаева

Депутат Новичков предложил учредить премию имени Николаева для молодых артистов

Юрий Николаев Юрий Николаев Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

В России необходимо учредить конкурс и премию для молодых эстрадных исполнителей имени телеведущего Юрия Николаева, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, такая инициатива призвана стать способом увековечения творческого наследия народного артиста РФ, который десятилетиями дарил зрителям хорошее настроение.

Юрий Николаев десятилетиями приносил хорошее настроение в каждую советскую семью вместе с «Утренней почтой». Люди любят и другие его проекты. Поэтому предлагаю учредить в России конкурс и премию имени Николаева для юных и молодых эстрадных исполнителей. Это хороший способ увековечить его творческое наследие, — высказался Новичков.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев скончался на 77-м году жизни. По словам танцора балета, он испытывает горечь от этой новости.

Актер Владимир Березин ранее заявил, что Николаев стал «уникальным событием телевидения». По его словам, ведущий был одним из первых, кто разрушил жесткие рамки профессии диктора, когда принято было зачитывать «только по листочку, только то, что написано».

