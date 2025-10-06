В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света

В одно из приграничных регионов часть жителей осталась без тепла и света В Клинцах Брянской области произошло нарушение электроснабжения и теплоснабжения

Теплоснабжение и электроснабжение нарушено в Клинцах Брянской области, сообщило ГУМЧС России по региону в утренней сводке. Кроме того, в ведомстве добавили, что за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не возникло.

Нарушено тепло- и электроснабжение на территории городского округа Клинцы, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, МЧС держит на контроле развитие чрезвычайной ситуации, связанной с детонацией взрывоопасных предметов в городских округов Брянск и Сельцо, а также в Стародубском муниципальном округе и Брянском, Выгоничском, Климовском, Севском, Суземском, Комаричском, Погарском, Трубчевском и Карачевском районах.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по пяти районам Ростовской области. Системы ПВО сбили несколько вражеских беспилотников, атаковавших Новошахтинск, Каменский, Шолоховский, Миллеровский и Чертковский районы. Пострадавших нет, но три хутора остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи. В Чертковском районе после падения обломков дрона вспыхнула трава.

До этого в Махачкале из-за затопления подстанции 110 кВ «Приморская» часть жителей осталась без света. Ее пообещали запустить после стабилизации обстановки.