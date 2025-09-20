Жители Махачкалы остались без света из-за затопления подстанции

В Махачкале из-за затопления подстанции 110 кВ «Приморская» часть жителей осталась без света, в «Дагэнерго» приняли решение на время ее обесточить, сообщил Telegram-канал филиала. Специалисты компании опубликовали видео с последствиями ливней.

После стабилизации обстановки и проведения проверочных мероприятий подстанция будет введена в работу, — информировали в «Дагэнерго».

Несколько дней назад в республике прошли проливные дожди, из-за чего подтопило Махачкалу, Каспийск и Избербаш. В соцсетях появились видео того, как машинам приходится форсировать водные потоки на дорогах. В МЧС России по Дагестану уточнили, что на пострадавшие участки направлены спасатели для помощи населению.

Ранее администрация Махачкалы обратилась к жителям с просьбой не пить воду из-под крана. Власти считают, что после дождей в систему водоснабжения могли попасть загрязняющие вещества. Горожанам рекомендуют употреблять только бутилированную или кипяченую воду.

Аналогичная ситуация произошла в Александровске-Сахалинском. Жители города остались без воды после того, как в местное водохранилище сошел селевой поток. Пока его очищают от глины, горожане запасаются бутилированной водой.