18 сентября 2025 в 09:14

На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды

Жители Александровска-Сахалинского сидят без воды из-за схода селя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители города Александровска-Сахалинского остались без доступа к питьевой воде из-за схода селя, сообщил мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк. Три селевых потока сошли на Сахалине после обильных осадков, длившихся несколько дней. Один поток попал в реку, а два других — в ложе водохранилища.

Сход больших иловых и глинистых масс нанес значительный ущерб, полностью выведя из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города. Это привело к невозможности обеспечения населения чистой питьевой водой, — написал мэр на странице в сети «ВКонтакте».

Антонюк уточнил, что сейчас чрезвычайные службы заняты ликвидацией последствий ЧП. Работа идет по нескольким направлениям: разрабатывается маршрут для спецтехники, отправленной на расчистку водохранилища и реки, и рассматривается возможность установки насоса для очистки воды от глины и ила. На время работ для жителей города организовали подвоз воды. Всего в Александровске-Сахалинском проживает девять тысяч человек.

Ранее мощный селевой поток отрезал от цивилизации жителей Унцкульского района в Дагестане. Камнепады и сход селя заблокировали пять километров дороги, водой залило первые этажи домов в Буйнакске. Уровень осадков достиг 60 сантиметров.

чрезвычайные происшествия
питьевая вода
Сахалин
сель
