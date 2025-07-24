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24 июля 2025 в 16:55

Метрополитен Петербурга принял меры на фоне аномальной жары

В метро Петербурга из-за жары начали раздавать питьевую воду

Люди на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга Люди на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга Фото: Shutterstock/FOTODOM

Метрополитен Петербурга начал бесплатно раздавать на самых загруженных станциях питьевую воду, сообщила пресс-служба организации. В метрополитене подчеркнули, что отслеживают ситуацию и скорректируют список станций при необходимости.

Уважаемые пассажиры! В связи с существенным повышением температуры воздуха Петербургский метрополитен начал бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях, – говорится в сообщении.

Получить питьевую воду бесплатно можно на станциях: «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Маяковская», «Площадь Ленина» (вестибюль 1), «Проспект Просвещения», «Горьковская», «Достоевская», «Петроградская», «Ладожская», «Сенная площадь» и «Адмиралтейская».

Ранее климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок в беседе с NEWS.ru заявил, что в начале августа в Москву может прийти аномальная жара. По его мнению, стоит ожидать, что из-за глобального потепления подобное резкое повышение температуры будет повторяться из года в год. Кроме того, аномально тепло в этом августе может быть на всей территории России.

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