Стал известен прогноз погоды на август в Москве

В начале августа в столицу может прийти аномальная жара, заявил NEWS.ru климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. По его мнению, стоит ожидать, что из-за глобального потепления подобное резкое повышение температуры будет повторяться из года в год.

В начале августа в Москве столбики термометров могут подниматься до +35 градусов. Напомню, абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления, — отметил эксперт.

Кроме того, уточнил он, аномально тепло этим августом может быть на всей территории России.

Ранее сообщалось, что в конце июля москвичей ждет переменчивая погода с преобладанием теплых дней. Столбики термометра будут достигать 27 градусов. Зной представляет серьезную опасность для здоровья. Знание симптомов теплового удара может спасти жизнь вам или вашим близким. После оказания первой помощи нужно обратиться к врачу: последствия могут дать знать о себе в отдаленном периоде.