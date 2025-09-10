В российском регионе бушует мощный селевой поток В горах Дагестана обрушился селевой поток

Мощный селевой поток сходит с гор Дагестана, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, стихия набирает обороты, а из-за камнепада Унцукульский район отрезало от цивилизации.

В результате схода селя пять километров дороги заблокировано. Вода сносит автомобили и заливает первые этажи домов в Буйнакске. Уровень осадков, отмечает канал, достигает 60 сантиметров. На месте работают сотрудники экстренных служб.

На представленных кадрах видно, как автомобили залило грязной водой изнутри. Машины ездят по дорогам, на которых продолжает течь бурный поток.

В начале августа село Ямное в Воронежской области пострадало от селевого потока, который засыпал несколько частных домовладений землей и песков. По словам очевидцев, наблюдались серьезные последствия природного явления.

Ранее власти Кабардино-Балкарии начали разрабатывать проект реконструкции селезащитной системы города Тырныауза. Глава республики Казбек Коков сообщил об этом на фоне схода двух крупных селей.