Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:19

В российском регионе бушует мощный селевой поток

В горах Дагестана обрушился селевой поток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощный селевой поток сходит с гор Дагестана, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, стихия набирает обороты, а из-за камнепада Унцукульский район отрезало от цивилизации.

В результате схода селя пять километров дороги заблокировано. Вода сносит автомобили и заливает первые этажи домов в Буйнакске. Уровень осадков, отмечает канал, достигает 60 сантиметров. На месте работают сотрудники экстренных служб.

На представленных кадрах видно, как автомобили залило грязной водой изнутри. Машины ездят по дорогам, на которых продолжает течь бурный поток.

В начале августа село Ямное в Воронежской области пострадало от селевого потока, который засыпал несколько частных домовладений землей и песков. По словам очевидцев, наблюдались серьезные последствия природного явления.

Ранее власти Кабардино-Балкарии начали разрабатывать проект реконструкции селезащитной системы города Тырныауза. Глава республики Казбек Коков сообщил об этом на фоне схода двух крупных селей.

Дагестан
сель
горы
камнепады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского призвали подумать о безопасности после одного события
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Глава МАГАТЭ забил тревогу из-за угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.