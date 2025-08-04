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04 августа 2025 в 16:58

Сель засыпал частные дома под Воронежем

В Воронежской области обрушился селевой поток в селе Ямном

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В селе Ямном Воронежской области произошло обрушение селевого потока, который засыпал несколько частных домов землей и песком, сообщает RT. Очевидцы отмечают серьезные последствия данного природного явления.

Одна из местных жительниц, Елена, живущая рядом с холмом, рассказала о ситуации во дворе своего дома. По ее словам, он полностью завален песком, а окна оказались засыпаны наполовину. Она отметила, что вода и песок не проникли внутрь, однако входная дверь заблокирована, и ей пришлось покинуть дом через запасной выход.

Елена также упомянула, что в селе работает тяжелая техника. Сильные дожди размыли асфальтированную дорогу на холме, что усугубило ситуацию.

Ранее ливень привел к оползню на юге Москвы на улице Ленинская Слобода. Грунт под дорогой смыло вместе с металлическими ограждениями, а происшествие попало на видео.

Останкинскую башню во время грозы 15 июля ударило молнией. Момент попал на видео, на котором было видно, как разряды молнии сверкали над Москвой.

Также сообщалось, что из-за мощного дождя курительная комната в Госдуме оказалась подтоплена. Она находится в пристройке первого этажа старого здания на Охотном ряду. После ливня большая часть курилки была под водой, сухим остался только небольшой участок.

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