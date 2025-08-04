Сель засыпал частные дома под Воронежем В Воронежской области обрушился селевой поток в селе Ямном

В селе Ямном Воронежской области произошло обрушение селевого потока, который засыпал несколько частных домов землей и песком, сообщает RT. Очевидцы отмечают серьезные последствия данного природного явления.

Одна из местных жительниц, Елена, живущая рядом с холмом, рассказала о ситуации во дворе своего дома. По ее словам, он полностью завален песком, а окна оказались засыпаны наполовину. Она отметила, что вода и песок не проникли внутрь, однако входная дверь заблокирована, и ей пришлось покинуть дом через запасной выход.

Елена также упомянула, что в селе работает тяжелая техника. Сильные дожди размыли асфальтированную дорогу на холме, что усугубило ситуацию.

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