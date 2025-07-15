Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 18:50

Ливень смыл грунт под дорогой и ограждение на юге Москвы

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Ливень стал причиной оползня на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Происшествие случилось на улицу Ленинская Слобода. На опубликованных кадрах видно, что грунт под дорогой смыло вместе с металлическими ограждениями. Экстренных служб на месте пока нет.

Ранее стало известно, что из-за мощного дождя курительная комната в Госдуме оказалась подтоплена. Она находится в пристройке первого этажа старого здания на Охотном ряду. После ливня большая часть курилки была под водой, сухим остался только небольшой участок.

Также на видео попал удар молнии по Останкинской телебашне. На ролике видно, как разряды сверкают над городом. В один момент вспышка прошла сквозь телебашню.

Синоптики тем временем сообщают, что до августа Москву буквально зальют рекордные дожди. По словам ведущего спциалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, суммарный объем дождевой воды, который обрушится на столицу до 31 июля, превысит 100 литров на каждый квадратный метр.

ливни
погода
происшествия
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан проиллюстрировал примером царящее на Украине беззаконие
Топовая закуска: рецепт кабачков на зиму «Татарская песня» — вы обалдеете
В ПМР оценили угрозу складам боеприпасов в Колбасне из-за Молдавии
В ФРГ усомнились в способности Patriot помочь Украине
В Петербурге хотят поднять штрафы для одной категории водителей
Мигрантов в России призывают к восстанию? Кто хочет создать «Москвабад»
Российским спортсменам запретили носить георгиевскую ленточку
Путин переиграл Трампа, США в ужасе, провокация мигрантов: что будет дальше
Назван неожиданный союзник Украины в Белом доме
Молдавию вооружат до зубов: НАТО готовит плацдарм для удара по РФ
Уолтц ответил на вопрос о наказании за утечку секретных данных в Signal
Бабушка, дедушка и внук умерли при ремонте подвала
Депутат показал, как закупиться на тысячу рублей и вызвал народный гнев
На Украине рассказали о внезапной пользе от ядерной войны
Юрист раскрыл, что грозит Вяземскому за фразу про дураков и Липецк
Опубликовано видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
Один из союзников Украины отказался закупать для нее оружие
Налоговый вычет для некоторых россиян увеличат до 1 млн рублей
Искусственный интеллект в быту: 10 способов использовать ИИ каждый день
Госдума отказалась рассматривать проект о гражданских женах участников СВО
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.