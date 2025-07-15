Ливень смыл грунт под дорогой и ограждение на юге Москвы

Ливень смыл грунт под дорогой и ограждение на юге Москвы

Ливень стал причиной оползня на юге Москвы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Происшествие случилось на улицу Ленинская Слобода. На опубликованных кадрах видно, что грунт под дорогой смыло вместе с металлическими ограждениями. Экстренных служб на месте пока нет.

Ранее стало известно, что из-за мощного дождя курительная комната в Госдуме оказалась подтоплена. Она находится в пристройке первого этажа старого здания на Охотном ряду. После ливня большая часть курилки была под водой, сухим остался только небольшой участок.

Также на видео попал удар молнии по Останкинской телебашне. На ролике видно, как разряды сверкают над городом. В один момент вспышка прошла сквозь телебашню.

Синоптики тем временем сообщают, что до августа Москву буквально зальют рекордные дожди. По словам ведущего спциалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, суммарный объем дождевой воды, который обрушится на столицу до 31 июля, превысит 100 литров на каждый квадратный метр.