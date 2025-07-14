Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 04:34

Москвичам предсказали потоп до конца июля

Тишковец: Москва получит дождя по 100 литров на метр до конца июля

Дождь в Москве Дождь в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозам синоптиков, до августа Москву буквально зальют рекордные дожди, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В частности, суммарный объем дождевой воды, который обрушится на столицу до 31 июля, превысит 100 литров на каждый квадратный метр.

Только на Москву до конца месяца прольется больше садовой, 100 литровой, бочки дождевой воды на метр площади. Земля будет перенасыщена дождями в 1,5 раза больше положенного, — рассказал Тишковец.

Ранее сильный ливень с градом обрушился на Москву и Подмосковье 12 июля, вызвав значительные разрушения: шквалистый ветер повалил деревья на автомобили, сорвал металлические заборы и затопил улицы, что запечатлели очевидцы на многочисленных видео. Непогода также повредила частную и городскую инфраструктуру.

Кроме того, ураган привел к частичному разрушению кровли медицинского комплекса, где покрытие крыши начало отрываться и опасно раскачиваться на ветру. По данным очевидцев, в Останкинскую телебашню даже несколько раз ударила молния.

Москва
погода
дожди
Евгений Тишковец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский аэропорт закрыли после крушения самолета
Кардиолог раскрыла, кому опасно пить крепкий черный чай
Перечислены данные, которые нельзя хранить в смартфоне
«На пользу пациентам»: парафармацевт об ужесточении контроля за БАДами
Во Франции произошел дерзкий побег из тюрьмы
Москвичам предсказали потоп до конца июля
Юрист развеял популярный миф о налогах и МРОТ
Чехия попросила Словакию отказаться от блокировки санкций против РФ
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам
Макрон призвал сопротивляться главной угрозе Европе
В Госдуме раскрыли, учитывается ли уход за пожилыми в страховом стаже
Трамп объявил о поставке Украине нового вооружения
Уролог раскрыл, лечатся ли болезни простаты пересадкой органа
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 июля, стало лучше?
Макрона обвинили в инсценировке угроз со стороны России
Стала известна причина заморозки поставок оружия США на Украину
Женщинам рассказали, какой косметикой очень опасно пользоваться в жару
«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
В ФРГ испугались тяжелых последствий из-за новых пошлин США
Германия закрыла тему поставок ракет Taurus Украине
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.