Москвичам предсказали потоп до конца июля Тишковец: Москва получит дождя по 100 литров на метр до конца июля

По прогнозам синоптиков, до августа Москву буквально зальют рекордные дожди, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В частности, суммарный объем дождевой воды, который обрушится на столицу до 31 июля, превысит 100 литров на каждый квадратный метр.

Только на Москву до конца месяца прольется больше садовой, 100 литровой, бочки дождевой воды на метр площади. Земля будет перенасыщена дождями в 1,5 раза больше положенного, — рассказал Тишковец.

Ранее сильный ливень с градом обрушился на Москву и Подмосковье 12 июля, вызвав значительные разрушения: шквалистый ветер повалил деревья на автомобили, сорвал металлические заборы и затопил улицы, что запечатлели очевидцы на многочисленных видео. Непогода также повредила частную и городскую инфраструктуру.

Кроме того, ураган привел к частичному разрушению кровли медицинского комплекса, где покрытие крыши начало отрываться и опасно раскачиваться на ветру. По данным очевидцев, в Останкинскую телебашню даже несколько раз ударила молния.