Мошенники «вышли на охоту» на рынки аренды жилья Аферисты выманивают у россиян депозит за аренду несуществующих квартир

Мошенники создают поддельные объявления о сдаче квартир на популярных платформах для аренды жилья и выманивают у россиян деньги за якобы депозит, передает РИА Новости. Аферисты привлекают внимание пользователей, предлагая варианты с качественным ремонтом и удобным расположением по ценам значительно ниже рыночных.

Схема мошенничества проста: потенциальный арендатор связывается с так называемым арендодателем, который сообщает, что готов сдать недвижимость по заниженной цене, объясняя это желанием поскорее найти жильца. Аферист уверяет, что квартира полностью соответствует описанию в объявлении.

Когда жертва обращается с просьбой организовать просмотр, мошенник сообщает, что желающих уже много и необходимо забронировать время, внеся депозит. После перечисления денег злоумышленник прекращает выходить на связь и объявление исчезает с платформы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь бухгалтерами по телефону. Они стремятся получить личные данные граждан, особенно коды авторизации из СМС и одноразовые пароли. Преступники создают психологическое давление, используя паспортные данные и информацию о якобы серьезных правонарушениях.