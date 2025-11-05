Составлен рейтинг регионов по ипотечным платежам

Чукотский автономный округ и ЯНАО возглавили рейтинг с наиболее комфортными условиями ипотеки и меньшим процентом платежей от дохода, сообщает РИА Новости. Калмыкия и Северная Осетия – Алания замыкают список. В этих регионах ипотека забирает больший процент от зарплаты у жителей, чем в первых двух.

Жители Чукотского автономного округа тратят на ежемесячные выплаты по ипотеке всего 23,5% от своего среднего семейного дохода. ЯНАО следует за лидером с показателем в 28%. Ингушетия занимает третью строчку, где на ипотеку уходит 28,4% от среднего заработка. В десятку лидеров также вошли Чечня (28,5%), Магаданская область (29,7%), Ненецкий автономный округ (32,2%), Мурманская область (33,1%), ХМАО — Югра (33,8%), Камчатский край (34%) и Республика Саха (Якутия) с показателем 34,3%.

Москва занимает 15-е место в рейтинге с 45,5% от средней зарплаты двух работающих. Санкт-Петербург расположился на 26-й позиции, где семьи выделяют на ипотеку около 50% от своего заработка.

Иные показатели зафиксировали в Калмыкии, которая занимает последнее место. Там ежемесячные ипотечные платежи могут превышать две средние зарплаты в регионе, достигая 115% от дохода. В Северной Осетии — Алании ипотека практически полностью поглощает весь заработок, составляя 87% от среднего дохода. Аналогично высокое соотношение ипотечных платежей к среднему заработку (более 75%) наблюдается еще в трех регионах: Дагестане, Крыму и Адыгее.

Ранее стало известно, что накопительный взнос по военной ипотеке планируют увеличить в РФ в 2026 году до 411 тыс. рублей. Соответствующий проект федерального бюджета уже внесен на рассмотрение в Госдуму.