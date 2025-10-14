Ростовская область хочет взять многомиллиардный кредит на три года

Администрация Ростовской области ищет банк для получения кредита на 24,4 млрд рублей, передает РИА Новости. Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета и выполнение долговых обязательств региона.
Услуги по предоставлению кредита оказываются в форме возобновляемой кредитной линии… Услуги по предоставлению кредита (срок действия кредитной линии) оказываются с 17 ноября 2025 года по 15 ноября 2028 года (дата полного погашения кредита), — сказано в публикации.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях заявила, что ради сохранения устойчивости финансовой системы необходимо разрабатывать новые источники доходов в России. По словам политика, речь идет об источниках доходов «глубинного залегания».
До этого пресс-служба правительства России сообщила, что на последнем заседании был одобрен проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Этот документ определяет основные финансовые параметры страны на ближайшие три года. В числе главных приоритетов бюджета отмечается полное выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также финансирование оборонного заказа.