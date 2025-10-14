Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 22:32

Ростовская область хочет взять многомиллиардный кредит на три года

Ростовская область возьмет кредиты на 24,4 млрд рублей для городского бюджета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Ростовской области ищет банк для получения кредита на 24,4 млрд рублей, передает РИА Новости. Привлеченные средства будут направлены на покрытие дефицита областного бюджета и выполнение долговых обязательств региона.

Услуги по предоставлению кредита оказываются в форме возобновляемой кредитной линии… Услуги по предоставлению кредита (срок действия кредитной линии) оказываются с 17 ноября 2025 года по 15 ноября 2028 года (дата полного погашения кредита), — сказано в публикации.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях заявила, что ради сохранения устойчивости финансовой системы необходимо разрабатывать новые источники доходов в России. По словам политика, речь идет об источниках доходов «глубинного залегания».

До этого пресс-служба правительства России сообщила, что на последнем заседании был одобрен проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Этот документ определяет основные финансовые параметры страны на ближайшие три года. В числе главных приоритетов бюджета отмечается полное выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также финансирование оборонного заказа.

