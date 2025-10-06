Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 13:01

В Совфеде призвали срочно искать новые способы пополнения бюджета России

Матвиенко: необходимо разрабатывать новые источники доходов в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Ради сохранения устойчивости финансовой системы необходимо разрабатывать новые источники доходов в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях. По словам политика, которые передает ТАСС, речь идет об источниках доходов «глубинного залегания».

Для сохранения устойчивости финансовой системы важнейшее значение приобретает актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы. Необходимо сегодня разрабатывать новые источники доходов, я бы сказала уже «глубинного залегания», — сообщила Матвиенко.

Политик отметила, что Совет Федерации выдвинул ряд дополнительных инициатив, среди которых — сокращение неэффективных налоговых и таможенных преференций для отдельных отраслей, оптимизация бюджетных расходов и внедрение более точечных механизмов субсидирования.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дополнительные поступления в бюджет от изменений в налоговой системе составят 2,3 трлн рублей. Речь шла про следующий год.

До этого член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов выразил мнение, что оклад российских педагогов должен как минимум в два раза превышать минимальный размер оплаты труда. Он добавил, что надбавки должны выплачиваться сверх этой суммы.

