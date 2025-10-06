Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 12:45

Силуанов озвучил прогноз поступлений от налоговых изменений

Силуанов: налоговые изменения принесут бюджету 2,3 трлн рублей

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дополнительные поступления в бюджет от изменений в налоговой системе составят 2,3 трлн рублей, заявил на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, дополнительную сумму бюджет получит в следующем году, сообщает ТАСС.

Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 трлн рублей, — сказал Силуанов.

Ранее стало известно, что Минфин намерен поднять стандартную ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. Поправки в Налоговый кодекс могут начать действовать с января 2026 года. Ставка на уровне 20% действует в России с 1 января 2019 года.

Силуанов заявил, что повышение налога позволит избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета. По его словам, повышение стандартной ставки НДС окажет наименее негативное влияние на экономику по сравнению с альтернативными сценариями.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пересмотр налога на добавленную стоимость может повлиять на темпы снижения инфляционных ожиданий. Однако, по ее словам, основной эффект носит краткосрочный характер и не должен трактоваться как устойчивое изменение траектории инфляции.

налоги
бюджеты
Антон Силуанов
Минфин
