Минфин поднимет ставку НДС впервые с 2019 года Минфин предложил повысить НДС до 22% с 2026 года

Минфин намерен поднять стандартную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ведомства. Поправки в Налоговый кодекс могут начать действовать с января 2026 года. Ставка на уровне 20% действует в России с 1 января 2019 года.

Повышение НДС призвано сбалансировать бюджет и станет важным источником доходов. Но вместе с тем дополнительная налоговая нагрузка ложится на предприятия, ограничивая их инвестиционные возможности, — пояснила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Льготная ставка НДС в 10% сохранится для социально значимых товаров. Речь идет о продуктах питания, лекарствах, медицинской продукции и детских товарах, отмечает издание.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал, что повышать НДС власти не будут, так как есть много других вариантов наполнения бюджета. В их числе он назвал сокращение и отмену налоговых льгот, изменение параметров бюджетных выплат. Кроме того, снизить дефицит можно за счет увеличения неналоговых поступлений — это сборы, акцизы, штрафы и госпошлины, отметил эксперт.