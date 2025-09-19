«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 18:22

«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС

Экономист Ракша: помимо НДС есть много других вариантов наполнения бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышать НДС власти не будут, так как есть много других вариантов наполнения бюджета, заявил NEWS.ru экономист Денис Ракша. В их числе он назвал сокращение и отмену налоговых льгот, изменение параметров бюджетных выплат. Кроме того, снизить дефицит можно за счет увеличения неналоговых поступлений — это сборы, акцизы, штрафы и госпошлины, отметил эксперт.

Тема с повышением ставки НДС — отвлекающий маневр. Ради того, чтобы ее не повышать, можно согласиться на другие варианты, которых очень много. Это повышение старых налогов, сокращение и отмена налоговых льгот, изменение параметров бюджетных выплат (например, тот демпфер для нефтяников), а также увеличения неналоговых поступлений: это сборы, акцизы и прочие платежи (штрафы, госпошлины и т. д.), — сказал Ракша.

По его словам, в любом случае за наполнение бюджета заплатят рядовые россияне. В условиях падения нефтяных доходов и отказа от сокращения расходов придется наращивать ненефтяные доходы — это налоги и сборы, пояснил экономист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения ряда СМИ о планах правительства повысить налог на добавленную стоимость в следующие годы. Вместо этого представитель Кремля посоветовал обращаться непосредственно в кабмин, который занимается вопросами бюджета.

налоги
НДС
бюджет
дефицит
Наталья Петрова
Н. Петрова
