«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС

Повышать НДС власти не будут, так как есть много других вариантов наполнения бюджета, заявил NEWS.ru экономист Денис Ракша. В их числе он назвал сокращение и отмену налоговых льгот, изменение параметров бюджетных выплат. Кроме того, снизить дефицит можно за счет увеличения неналоговых поступлений — это сборы, акцизы, штрафы и госпошлины, отметил эксперт.

Тема с повышением ставки НДС — отвлекающий маневр. Ради того, чтобы ее не повышать, можно согласиться на другие варианты, которых очень много. Это повышение старых налогов, сокращение и отмена налоговых льгот, изменение параметров бюджетных выплат (например, тот демпфер для нефтяников), а также увеличения неналоговых поступлений: это сборы, акцизы и прочие платежи (штрафы, госпошлины и т. д.), — сказал Ракша.

По его словам, в любом случае за наполнение бюджета заплатят рядовые россияне. В условиях падения нефтяных доходов и отказа от сокращения расходов придется наращивать ненефтяные доходы — это налоги и сборы, пояснил экономист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения ряда СМИ о планах правительства повысить налог на добавленную стоимость в следующие годы. Вместо этого представитель Кремля посоветовал обращаться непосредственно в кабмин, который занимается вопросами бюджета.