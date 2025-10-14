США уничтожили судно с наркоторговцами Трамп: США нанесли удар по судну с наркоторговцами у побережья Венесуэлы

ВС США успешно провели операцию по уничтожению судна, которое использовалось для транспортировки наркотиков, сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Инцидент произошел в международных водах вблизи побережья Венесуэлы. Отмечается, что американские военные не пострадали.

Утром 14 октября по приказу военного министра Пита Хегсета в зоне ответственности Южного командования ВС США у побережья Венесуэлы был нанесен удар по судну, связанному с террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков. <...> Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены шесть наркотеррористов, находившихся на борту, — написано в публикации.

Ранее стало известно, что американские власти рассматривают возможность использования дальнобойных ракет Tomahawk для ударов по территории Венесуэлы в ходе борьбы с наркокартелями. Официального подтверждения этих планов пока не поступало.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее, по его словам, существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.