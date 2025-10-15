Трамп посмертно наградил убитого Кирка Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил убитого в результате покушения консервативного политического активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Он передал награду вдове погибшего Эрике, подчеркнув, что деятель был «величайшим представителем своего поколения».

Чарльз Джеймс Кирк был провидцем и одним из величайших представителей своего поколения, — заявил Трамп.

Ранее в Москве у здания посольства Соединенных Штатов появился стихийный мемориал в память о Чарли Кирке, местные жители приносили цветы и фотографии, зажигали свечи. На одной из принесенных фотографий есть цитата Кирка, который говорил о принадлежности Крыма к России.

До этого прокуратура штата Юта предъявила обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах Тайлеру Джеймсу Робинсону, подозреваемому в убийстве Чарли Кирка. Окружной прокурор Джефф Грей заявил о намерении добиваться смертной казни для обвиняемого, который будет содержаться под стражей без права внесения залога.

Тем временем супруга погибшего Эрика Кирк заявила, что политик был убит за патриотизм и веру. Она заверила, что дело супруга будет продолжено.