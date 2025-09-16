Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 21:54

Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: IMAGO/Republican National Conven/Global Look Press

Тайлеру Джеймсу Робинсону, который подозревается в расправе над консервативным активистом Чарли Кирком, предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, сообщил прокурор штата Юта Джефф Грей. По его словам, которые приводит американский телеканал CNN, прокуратура будет добиваться смертной казни, а подозреваемый будет по-прежнему содержаться под стражей без права внесения залога.

После пресс-конференции я подаю заявление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению серьезно, и это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления, — отметил Грей во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Кирка сделал признание в своей вине перед сдачей властям. 22-летний Робинсон написал прощальное сообщение друзьям в социальной сети Discord, где взял на себя ответственность за совершенное преступление.

До этого стало известно, что Робинсона могут обвинить в убийстве первой степени. Как подчеркнула глава Минюста США, генеральный прокурор Пэм Бонди, по законам штата Юта молодому человеку может грозить расстрел. Говоря об уликах, Бонди рассказала, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого.

США
Юта
убийства
Чарли Кирк
подозреваемый
обвинения
смертная казнь
