В США раскрыли новые обстоятельства в деле об убийстве Чарли Кирка WP: подозреваемый по делу Кирка признался в убийстве друзьям в соцсети

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка сделал признание в своей вине перед сдачей властям, сообщила газета The Washington Post. Тайлер Робинсон написал прощальное сообщение друзьям в социальной сети Discord, где взял на себя ответственность за совершенное преступление.

В своем послании он прямо указал: «Это был я вчера. Простите меня за все». Данное сообщение было отправлено вечером в четверг, 11 сентября, примерно за два часа до того, как правоохранительные органы официально объявили о его задержании.

Чарли Кирк был известен как убежденный консерватор и активный сторонник президента США Дональда Трампа. Он также занимал последовательную позицию, выступая против продолжения американской военной поддержки Украины.

Ранее Трамп заявил, что поступок семьи преступника, которая сдала своего родственника, является беспрецедентным. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.

Также стало известно, что в США начались увольнения сотрудников за радостные комментарии об убийстве Кирка. Телеканал MSNBC уволил старшего аналитика Мэтью Дауда за заявление о возможной связи риторики Кирка со стрельбой.