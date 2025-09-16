Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 13:32

В США раскрыли новые обстоятельства в деле об убийстве Чарли Кирка

WP: подозреваемый по делу Кирка признался в убийстве друзьям в соцсети

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка сделал признание в своей вине перед сдачей властям, сообщила газета The Washington Post. Тайлер Робинсон написал прощальное сообщение друзьям в социальной сети Discord, где взял на себя ответственность за совершенное преступление.

В своем послании он прямо указал: «Это был я вчера. Простите меня за все». Данное сообщение было отправлено вечером в четверг, 11 сентября, примерно за два часа до того, как правоохранительные органы официально объявили о его задержании.

Чарли Кирк был известен как убежденный консерватор и активный сторонник президента США Дональда Трампа. Он также занимал последовательную позицию, выступая против продолжения американской военной поддержки Украины.

Ранее Трамп заявил, что поступок семьи преступника, которая сдала своего родственника, является беспрецедентным. Он признался, что его удивило решение родителей злоумышленника добровольно сотрудничать с правосудием.

Также стало известно, что в США начались увольнения сотрудников за радостные комментарии об убийстве Кирка. Телеканал MSNBC уволил старшего аналитика Мэтью Дауда за заявление о возможной связи риторики Кирка со стрельбой.

США
Чарли Кирк
признания
соцсети
убийцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.