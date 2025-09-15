Под автомобиль телеканала Fox заложили бомбу В США задержали двух мужчин, заложивших бомбу под машину телеканала Fox

В американском штате Юта задержали двух мужчин, которые заложили бомбу под машину телеканала Fox, сообщил KUTV. По данным правоохранителей, под транспортным средством находилось зажигательное устройство, которое в итоге не сработало.

Как отметил канал KUTV, у задержанных при обыске нашли муляжи взрывчаток, огнестрельное оружие, а также запрещенные вещества. О мотивах подозреваемых пока неизвестно.

