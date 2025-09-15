Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 09:56

Под автомобиль телеканала Fox заложили бомбу

В США задержали двух мужчин, заложивших бомбу под машину телеканала Fox

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Юта задержали двух мужчин, которые заложили бомбу под машину телеканала Fox, сообщил KUTV. По данным правоохранителей, под транспортным средством находилось зажигательное устройство, которое в итоге не сработало.

Как отметил канал KUTV, у задержанных при обыске нашли муляжи взрывчаток, огнестрельное оружие, а также запрещенные вещества. О мотивах подозреваемых пока неизвестно.

Ранее в Крыму осудили 59-летнего Николая Давыдченко по статье о госизмене. Мужчина готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины у трассы Севастополь — Ялта. В 2022 году он связался с иностранной спецслужбой и начал с ней сотрудничество на конфиденциальной основе. В 2023–2024 годах Давыдченко забрал из тайников электродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 килограмма, после чего установил их около трассы.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что в июне Израиль планировал совершить покушение на него. Как уточнил министр, взрывное устройство было установлено в доме напротив его резиденции, а сам он находился под наблюдением израильских беспилотников во время зарубежной поездки.

