Появились кадры с заложившим бомбу в Крыму россиянином

Осужденный на 17 лет лишения свободы за госизмену житель Феодосии Николай Давыдченко попал на видео, которое представила прокуратура Севастополя. На кадрах видно, как 59-летнего крымчанина ведет конвой по коридору здания суда.
Мужчина готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины у трассы Севастополь — Ялта. В 2022 году он связался с иностранной спецслужбой и начал с ней сотрудничество на конфиденциальной основе.
В ноябре 2023-го и в апреле 2024-го Давыдченко забрал из тайников на кладбище в Джанкойском районе электродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 килограмма. В гараже он собрал СВУ с гвоздями, которое установил около трассы в июле 2024 года.
Ранее сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Росгвардии задержали россиянина за госизмену в подмосковном Климовске. Мужчина финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Он склонял и другие лица ко вступлению в формирования, которые противостоят ВС РФ.