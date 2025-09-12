Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 11:27

Появились кадры с заложившим бомбу в Крыму россиянином

Осужденный на 17 лет за госизмену крымчанин Давыдченко попал на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Осужденный на 17 лет лишения свободы за госизмену житель Феодосии Николай Давыдченко попал на видео, которое представила прокуратура Севастополя. На кадрах видно, как 59-летнего крымчанина ведет конвой по коридору здания суда.

Мужчина готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины у трассы Севастополь — Ялта. В 2022 году он связался с иностранной спецслужбой и начал с ней сотрудничество на конфиденциальной основе.

В ноябре 2023-го и в апреле 2024-го Давыдченко забрал из тайников на кладбище в Джанкойском районе электродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 килограмма. В гараже он собрал СВУ с гвоздями, которое установил около трассы в июле 2024 года.

Ранее сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Росгвардии задержали россиянина за госизмену в подмосковном Климовске. Мужчина финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Он склонял и другие лица ко вступлению в формирования, которые противостоят ВС РФ.

Крым
задержания
СВУ
бомбы
