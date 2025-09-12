Появились кадры с заложившим бомбу в Крыму россиянином Осужденный на 17 лет за госизмену крымчанин Давыдченко попал на видео

Осужденный на 17 лет лишения свободы за госизмену житель Феодосии Николай Давыдченко попал на видео, которое представила прокуратура Севастополя. На кадрах видно, как 59-летнего крымчанина ведет конвой по коридору здания суда.

Мужчина готовил теракт по заданию Службы безопасности Украины у трассы Севастополь — Ялта. В 2022 году он связался с иностранной спецслужбой и начал с ней сотрудничество на конфиденциальной основе.

В ноябре 2023-го и в апреле 2024-го Давыдченко забрал из тайников на кладбище в Джанкойском районе электродетонатор и бризантное взрывчатое вещество массой более 1,2 килограмма. В гараже он собрал СВУ с гвоздями, которое установил около трассы в июле 2024 года.

Ранее сотрудники ФСБ вместе с коллегами из Росгвардии задержали россиянина за госизмену в подмосковном Климовске. Мужчина финансировал ВСУ и хотел уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне противника. Он склонял и другие лица ко вступлению в формирования, которые противостоят ВС РФ.