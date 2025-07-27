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27 июля 2025 в 20:55

Стало известно о попытке покушения на главу МИД Ирана

Глава МИД Ирана Аракчи обвинил Израиль в попытке покушения на его жизнь в июне

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press

В июне Израиль планировал совершить покушение на главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, приводит слова дипломата портал Mamul.am. Как уточнил министр, взрывное устройство было установлено в доме напротив его резиденции, а сам он находился под наблюдением израильских беспилотников во время зарубежной поездки.

В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба, — поделился Аракчи.

Министр уточнил, что во время его визита в Турцию на 51-е заседание Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества несколько раз поступали предупреждения о приближении израильских БПЛА. После этого были оперативно приняты меры безопасности, включая отключение всех телефонов.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о неудачной попытке Израиля организовать на него покушение. Конкретных деталей инцидента он не привел. Иранский лидер также подчеркнул, что агрессивный имидж страны навязывается извне, тогда как Тегеран всегда придерживался мирного курса в международных отношениях.

Позднее иранское агентство Fars рассказало о ранении Пезешкиана в результате атаки израильской армии в Тегеране 16 июня. ВВС Израиля нанесли удар по выходам из здания во время эвакуации, где проходило заседание Высшего совета национальной безопасности. Пезешкиан получил легкие ранения ноги.

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