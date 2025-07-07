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07 июля 2025 в 15:29

Президент Ирана сообщил о покушении со стороны спецслужб Израиля

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что власти Израиля пытались устранить его. Глава государства подчеркнул, что покушение было провалено. Однако подробности операции он не привел. Интервью опубликовано на YouTube-канале Карлсона.

Да, они пытались, но потерпели неудачу, — отметил Пезешкиан.

Иранский президент также добавил, что агрессивный образ республики искусственно формируется извне, в том числе Израилем. При этом, уточнил он, Тегеран всегда ставил в приоритет мирную политику.

Карлсон ранее заявил, что понимает спорность интервью с Пезешкианом. Журналист выразил желание побеседовать с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Таким образом, подчеркнул он, можно показать разные стороны ближневосточного конфликта.

Американский журналист взял интервью у Пезешкиана после атаки ВВС США по трем ядерным объектам Ирана 22 июня. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, самолеты сбросили полный боезапас бомб. По словам главы Белого дома, Тегеран не мог получить предупреждение об ударах Соединенных Штатов по ядерным объектам.

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Масуд Пезешкиан
Такер Карлсон
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