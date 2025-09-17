Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:47

Cтихийный мемориал Кирку и украинке Заруцкой появился в Москве

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: Global Look Press

В Москве у здания посольства Соединенных Штатов появился стихийный мемориал в память об убитых американском активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой, передает ТАСС. Местные жители приносят цветы и фотографии погибших.

Также горожане приносят и зажигают свечи. На одной из принесенных фотографий есть цитата Чарли Кирка, который говорил о принадлежности Крыма к России.

Ранее прокуратура штата Юта предъявила обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах Тайлеру Джеймсу Робинсону, подозреваемому в убийстве Чарли Кирка. Окружной прокурор Джефф Грей заявил о намерении добиваться смертной казни для обвиняемого, который будет содержаться под стражей без права внесения залога.

Супруга погибшего Эрика Кирк заявила, что американский политик был убит за патриотизм и веру. Выступая впервые после трагедии, она отметила, что движение ее покойного мужа будет продолжено. У супругов остались двое маленьких детей.

До этого СМИ опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых афроамериканец убивает украинскую беженку Ирину Заруцкую. На записи видно, как мужчина сидит позади девушки, а потом резко наносит ей удар ножом. Очевидцы преступления никак не отреагировали на инцидент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия США несет ответственность за гибель 23-летней украинской беженки. Он связал преступление с мягкой политикой оппонентов в отношении опасных рецидивистов.

