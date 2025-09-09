Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трамп назвал виноватых в убийстве украинки в американском городе Шарлотт

Трамп назвал демократов ответственными за убийство украинки в Северной Каролине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press

Демократическая партия США ответственная за гибель 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине, написал в своем посте в социальной сети Truth Social американский лидер Дональд Трамп. Он связал преступление с мягкой политикой оппонентов в отношении опасных рецидивистов.

Трамп сообщил, что видел «ужасную видеозапись», на которой молодая украинская беженка, ехавшая на общественном транспорте в Шарлотте, подверглась жестокому нападению со стороны психически нездорового мужчины. По данным следствия, нападавший — Декарлос Браун — ранее 14 раз задерживался правоохранителями, но каждый раз отпускался под залог.

Такие преступники должны быть под замком. Кровь жертвы на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, — подчеркнул политик.

Трамп отметил, что Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы. Это, по его мнению, относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу.

Ранее телеканал WBTV опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых афроамериканец убивает украинскую беженку. На кадрах видно, как мужчина сидит позади девушки, а потом резко наносит ей удар ножом. При этом очевидцы преступления никак не отреагировали на инцидент, а афроамериканец пошел дальше по вагону.

