Трамп рассказал, когда Зеленский попросит Tomahawk Трамп заявил, что Зеленский 17 октября попросит у него Tomahawk

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, намерен просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk. По его словам, украинский лидер, как и «все остальные», «хочет оружия».

Я знаю, что он скажет. Он хочет оружия. Он бы хотел получить Tomahawk. Все остальные тоже хотят их. У нас много Tomahawk. Вам не нужны Tomahawk? — в шутку обратился Трамп к Милею.

Трамп отметил, что никогда не стал бы использовать ракеты, например, против оппозиции. Однако демократы сделали это, если бы могли, считает он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил NEWS.ru, что крылатые ракеты «Калибр», стоящие на вооружении России, превосходят американские Tomahawk в мощности по дальности полета. Он также подчеркнул, что оба вида боеприпасов относятся к одному классу.

До этого Дандыкин высказывал предположение о возможности появления Tomahawk на Украине после их перепродажи со стороны Великобритании и Германии. По его мнению, у Киева отсутствуют необходимые носители для данного оружия. Эксперт уверен, что вероятная передача Tomahawk Украине не состоится в обозримом будущем.