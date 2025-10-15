Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 01:48

«Недобегали»: Карпин подвел итог матча России с Боливией

Карпин заявил, что его ожидания от матча России с Боливией оправдались

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его ожидания от матча с Боливией и игры, которую вела команда соперника, оправдались, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, особенно приятно было смотреть первый тайм.

Ожидания от того футбола, в который играет Боливия, оправдались. То, что они пытаются делать в играх официальных, пытались сегодня делать то же самое. Первый тайм понравился, второй не так, как первый. Возможно, это связано с заменами и со счетом. При счете 3:0 где-то недобегали, где-то чуть опаздывали, — отметил он.

Карпин добавил, что южноамериканские команды отличает особый стиль. Эти футболисты хорошо обращаются с мячом, констатировал он.

Ранее сборная России по футболу одержала победу над национальной командой Боливии в товарищеском матче. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Мячи в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук (43-я) и Иван Сергеев (57-я). Эта победа стала для сборной России первой в истории против представителей Южно-Американского континента.

Тренер сборной Боливии Оскар Вильегас признался, что матч с российской командой был очень сложным. Он подчеркнул, что соперник был превосходно подготовлен технически, и это стало для боливийских футболистов ценным уроком.

