Юрист ответила, как сделать подарок врачу и не попасть под статью о взятках Юрист Айвар: подарок врачу дороже трех тысяч рублей расценивается как взятка

Подарок врачу стоимостью свыше трех тысяч рублей может быть квалифицирован как взятка, заявила NEWS.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар. По ее словам, в данном контексте при вручении презента учитываются мотивационные аспекты.

В России благодарность врачу — это как тонкая хирургическая операция: чуть промахнись и вместо признательности получится взятка. Закон смотрит на подарки не глазами пациента, а через призму антикоррупционной оптики. Согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, допустимы только «обычные подарки» стоимостью до трех тысяч рублей. С точки зрения права важно не столько что подарили, сколько зачем. Если подарок преподнесен «чтобы помогли» — это уже потенциальная взятка (статья 290 УК РФ). Если же «спасибо, что спасли», после завершения лечения, без скрытого ожидания ответной услуги — это проявление человеческой благодарности, и закон к нему благосклонен, — отметила Айвар.

Она пояснила, что врачу можно преподнести букет или сувенир, но не стоит дарить конверт с деньгами, гаджет или ювелирное изделие. По словам юриста, антикоррупционные законы часто работают в тех случаях, когда благодарность подменяется корыстным интересом.

Иногда безопаснее подарить врачу не коробку конфет, а искреннюю улыбку и благодарственное письмо в медучреждение. Ирония в том, что сам закон разрешает быть благодарным, но запрещает быть щедрым. Это редкий случай, когда «меньше» — действительно «лучше»: меньше стоимости, меньше намеков, меньше соблазна, — резюмировала Айвар.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров заявил, что учителям, принимающим подарки дороже трех тысяч рублей, могут быть наложены дисциплинарные взыскания. Он призвал выражать признательность педагогам с умом и подчеркнул, что подарок в обмен на хорошую оценку считается взяткой.