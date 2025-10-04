Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 06:04

Россиян предупредили о наказаниях за дорогие подарки учителям

Член ОП Машаров: учителям можно дарить подарки не дороже 3 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Учителям, принимающим подарки дороже 3 тысяч рублей, могут грозить дисциплинарные взыскания, поэтому следует выражать признательность педагогам с умом, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он также указал, что презент в обмен на хорошую оценку и вовсе считается взяткой.

За нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности согласно требованиям ст. 192 Трудового кодекса РФ. Так, ему может грозить замечание, выговор или увольнение, — подчеркнул он.

Машаров добавил, что отдельного закона на этот счет не существует. Однако следует придерживаться обычных подарков стоимостью до трех тысяч рублей, это может быть цветы, конфеты, вазы, книги и так далее.

Ранее эксперт в области цветочного производства Светлана Горкунова заявила, что на День учителя не следует дарить гиацинты и лилии, поскольку у этих цветов слишком резкий аромат. По ее словам, такой подарок может стать настоящим испытанием для педагога.

Тем временем глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила выплачивать подъемные учителям в России, которые только начинают свою карьеру. В письме министру просвещения Сергею Кравцову, которое есть в распоряжении NEWS.ru, депутат пояснила, что эти меры поддержки необходимо закрепить на федеральном уровне. Автор инициативы считает, что выплаты помогут в борьбе с нехваткой кадров.

