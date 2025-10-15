Роспотребнадзор назвал пять причин для запрета БАДов Роспотребнадзор опубликовал проект перечня оснований для запрета БАДов

Роспотребнадзор назвал перечень оснований для введения запрета на реализацию БАДов, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство может запретить продажу биологических добавок в пяти случаях: отсутствие госрегистрации, содержание запрещенных веществ, недостаточная информация о производителе, продажа под видом пищевых продуктов и несоответствие состава установленным нормам.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила установить дату введения новых нормативов на 1 марта 2026 года. Специалисты отмечают, что предлагаемые меры представляют собой минимально необходимый набор требований, позволяющий обеспечить очистку рынка от некачественных и потенциально опасных добавок.

Ранее заслуженный врач России телеведущий Александр Мясников заявил, что эффективность биологически активных добавок нельзя подтвердить экспериментально. По его словам, нужно проверять производителей и составы БАДов, чтобы избежать вреда. Врач подчеркнул, что некоторые добавки могут мешать усвоению лекарств. В то же время теоретически некоторые добавки имеют обоснование, отметил Мясников.