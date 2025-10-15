Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 03:21

Роспотребнадзор назвал пять причин для запрета БАДов

Роспотребнадзор опубликовал проект перечня оснований для запрета БАДов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор назвал перечень оснований для введения запрета на реализацию БАДов, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство может запретить продажу биологических добавок в пяти случаях: отсутствие госрегистрации, содержание запрещенных веществ, недостаточная информация о производителе, продажа под видом пищевых продуктов и несоответствие состава установленным нормам.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила установить дату введения новых нормативов на 1 марта 2026 года. Специалисты отмечают, что предлагаемые меры представляют собой минимально необходимый набор требований, позволяющий обеспечить очистку рынка от некачественных и потенциально опасных добавок.

Ранее заслуженный врач России телеведущий Александр Мясников заявил, что эффективность биологически активных добавок нельзя подтвердить экспериментально. По его словам, нужно проверять производителей и составы БАДов, чтобы избежать вреда. Врач подчеркнул, что некоторые добавки могут мешать усвоению лекарств. В то же время теоретически некоторые добавки имеют обоснование, отметил Мясников.

Роспотребнадзор
БАДы
продажи
запреты
