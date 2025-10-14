Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков В Москве сотрудники Росгвардии задержали кубинцев с крупной партией наркотиков

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двоих граждан Кубы с крупной партией наркотиков, сообщили NEWS.ru представители федеральной службы войск. Уточняется, что внимание силовиков привлекло поведение иностранцев, которые при виде патрульного автомобиля резко изменили направление движения и попытались скрыться. Силовики нашли у кубинцев 20 свертков с запрещенными веществами.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла у девушки 20 свертков, обмотанных изолентой. Позже экспертиза установила, что в свертках находился синтетический наркотик — производное N-метилэфедрона, — говорится в сообщении.

При этом во время погони гражданка Кубы безрезультатно попыталась выбросить пакет с наркотиками из кармана куртки. Иностранцы были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Сибири силовики задержали наркопроизводителя, который при поддержке украинского преступного сообщества создал лабораторию по производству мефедрона. В преступную группу входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.