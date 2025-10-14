Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:58

Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков

В Москве сотрудники Росгвардии задержали кубинцев с крупной партией наркотиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двоих граждан Кубы с крупной партией наркотиков, сообщили NEWS.ru представители федеральной службы войск. Уточняется, что внимание силовиков привлекло поведение иностранцев, которые при виде патрульного автомобиля резко изменили направление движения и попытались скрыться. Силовики нашли у кубинцев 20 свертков с запрещенными веществами.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла у девушки 20 свертков, обмотанных изолентой. Позже экспертиза установила, что в свертках находился синтетический наркотик — производное N-метилэфедрона, — говорится в сообщении.

При этом во время погони гражданка Кубы безрезультатно попыталась выбросить пакет с наркотиками из кармана куртки. Иностранцы были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Сибири силовики задержали наркопроизводителя, который при поддержке украинского преступного сообщества создал лабораторию по производству мефедрона. В преступную группу входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Москва
Росгвардия
росгвардейцы
Куба
иностранцы
наркотики
задержания
погони
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии
Песков выразил надежду на участие Уиткоффа в переговорах с Украиной
«Фашиствующий режим»: Володин жестко прошелся по странам Прибалтики
Рубль дешевеет? Курс сегодня, 14 октября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.