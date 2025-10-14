Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 08:24

В Сибири арестовали наркопроизводителя со связями на Украине

Сотрудники ФСБ задержали в Сибири курируемого с Украины наркопроизводителя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Силовики задержали в Сибири наркопроизводителя, который работал при поддержке украинского преступного сообщества создал лабораторию по производству мефедрона, сообщили ТАСС в УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. В преступную группу входили представители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Правоохранители провели обыск в лаборатории в Кемеровской области. Оттуда были изъяты более 38,6 кг мефедрона, свыше 1,5 тонн прекурсоров, реактор и другие необходимые предметы для производства наркотических веществ. Злоумышленник был причастен к деятельности украинского организованного преступного сообщества.

Точно не знаю, мужики, что это. Соль, мука? — утверждал задержанный на допросе.

Ранее силовики задержали 44-летнего жителя Белгорода при попытке сбыта крупной партии мефедрона. Мужчина организовал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, теперь ему грозит пожизненное заключение свободы. По данным следствия, производство преступник наладил на территории базы отдыха в селе Таврово.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

Сибирь
наркотики
ФСБ
задержания
