Трамп заявил о якобы нежелании России завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине. Такие слова прозвучали на встрече с аргентинским президентом Хавьером Милеем.

Он (президент России Владимир Путин — NEWS.ru.) просто не хочет завершать этот конфликт, — сказал Трамп.

Трамп также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 октября, собирается обратиться к США с просьбой о поставках ракет Tomahawk. Какое решение примет Трамп по этому поводу — неизвестно, он не уточнил.

До этого выяснилось, что Трамп намерен провести встречу с украинским лидером в Вашингтоне. Переговоры могут состояться 17 октября. Журналисты информировали, что визиту президента Украины предшествовал ряд телефонных переговоров с президентом США о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Детали предстоящих встреч лидеров пока не разглашаются.

Тем временем Трамп выразил мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса. Он добавил, что турецкого лидера «уважают в России».