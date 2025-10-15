Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 04:26

Серия взрывов нарушила сон жителей Днепропетровска

В Днепропетровске прозвучали взрывы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрывы прогремели в Днепропетровской области, информировал украинский телеканал «Общественное». В материале уточняется, что это не первый случай за последние сутки.

Подробности инцидента в публикации СМИ не раскрываются. Местные власти не комментировали информацию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. Политик пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Агентство УНИАН подсчитало, что за 10 дней на Украине было поражено 63 объекта. Среди них несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций. В стране образовался дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации, заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Тем временем на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.

взрывы
Днепропетровск
Украина
хлопки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис конгрессвуман Луны раскрыл цель ее контактов с Россией
В России предложил вернуть советский формат одного документа
Экс-глава Кинельского района Жидков признался, что ему обидно после увольнения
Серия взрывов нарушила сон жителей Днепропетровска
Россиянам объяснили, как отстирать пятно от шариковой ручки
В ноябре поменяют график выплат двух видов пособий для россиян
Россияне назвали допустимую разницу в возрасте для отношений
Ликбез от врача по пластике груди: вызовет ли рак, нужно ли менять импланты
Не переживет зиму: визит Зеленского к Трампу станет очередным провалом
Украинский постпред назвал тактику России в ООН блестящей
В США заявили, что Россия передаст им сведения об убийстве Кеннеди
В НАТО решают один вопрос по поводу российских истребителей
Трамп рассказал, когда Зеленский попросит Tomahawk
Роспотребнадзор назвал пять причин для запрета БАДов
Россиянам рассказали, как выглядят самые ядовитые грибы
«Все решили выйти»: Трамп заявил, что БРИКС испугались пошлин США
«Время трансформации»: психолог рассказала, как избежать осенней хандры
Пентагон в панике: США отстают от РФ в выпуске БПЛА, как они все прозевали
Кокорин напомнил, каким был российский футбол в начале его карьеры
Авиакомпании КНР высказались о запрете полетов американских рейсов над РФ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.