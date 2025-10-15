Серия взрывов нарушила сон жителей Днепропетровска

Взрывы прогремели в Днепропетровской области, информировал украинский телеканал «Общественное». В материале уточняется, что это не первый случай за последние сутки.

Подробности инцидента в публикации СМИ не раскрываются. Местные власти не комментировали информацию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. Политик пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

Агентство УНИАН подсчитало, что за 10 дней на Украине было поражено 63 объекта. Среди них несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций. В стране образовался дефицит мощности в энергосистеме из-за повреждений объектов генерации, заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Тем временем на территории Харькова были зафиксированы мощные взрывы. Во время объявленной в городе воздушной тревоги прогремело два хлопка. В режиме повышенной готовности также находились и другие регионы Украины — Черниговская, Сумская, Харьковская и Черкасская области.