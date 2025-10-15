Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 04:40

В России предложили вернуть советский формат одного документа

Депутат Ветров предложил вернуть советский формат свидетельства о рождении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой возвращения к дизайну свидетельства о рождении, который существовал в период СССР, передает RT. Депутат считает, что современное свидетельство о рождении — это простая бумажка, а советское в зеленой твердой обложке с детства воспитывало патриотизм.

Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны, — отметил Ветров.

До этого в Минтруде РФ сообщили, что с 1 марта 2026 года в России будет введен электронный формат справок, подтверждающих установление инвалидности. Указанные документы будут доступны для получения через личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем в сервисе «Госдоки» на портале госуслуг появится функция генерации QR-кода, который можно будет использовать вместо бумажного паспорта. Изначально им можно будет пользоваться в магазинах.

