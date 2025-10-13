Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 05:00

В России изменят формат справки об инвалидности

Минтруд: справка об инвалидности в РФ станет электронной с 1 марта 2026

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С первого марта 2026 года в Российской Федерации будет введен электронный формат справок, подтверждающих установление инвалидности, передает РИА Новости со ссылкой на документы Минтруда России. Уточняется, что указанные документы будут доступны для получения через личный кабинет на портале Госуслуг.

Документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ или уполномоченного должностного лица. При этом сохраняется возможность получения бумажного варианта по запросу гражданина, добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что россияне смогут оформить цифровой ID через онлайн-платформу MAX с помощью водительских прав на «Госуслугах». Новый способ упростит процесс создания цифровой идентификации, который ранее был доступен только по биометрии или заграничному паспорту.

До этого сообщалось, что в ближайшем будущем в сервисе «Госдоки» на портале госуслуг появится функция генерации QR-кода, который можно будет использовать вместо бумажного паспорта. Изначально им можно будет пользоваться в магазинах.

