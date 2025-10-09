Россиянам рассказали, как оформить цифровой ID без биометрии Оформить цифровой ID в MAX получится с помощью водительских прав

Россияне смогут оформить цифровой ID через онлайн-платформу MAX с помощью водительских прав на «Госуслугах», заявил глава VK Владимир Кириенко на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis. Новый способ упростит процесс создания цифровой идентификации, который ранее был доступен только по биометрии или заграничному паспорту.

Совместно с «Госуслугами» мы сегодня запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности цифрового ID, — сказал Кириенко.

Как уточнил гендиректор VK, для оформления достаточно иметь водительское удостоверение в приложении «Госуслуг». Пользователь должен выбрать в профиле пункт «Цифровой ID», нажать «Создать», дать согласие на вход по биометрии и подтвердить личность по водительским правам. В компании подчеркнули, что созданный таким образом цифровой ID можно использовать только для подтверждения возраста.

Ранее российские операторы связи начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру MAX для абонентов тарифов с неограниченным трафиком на подобные приложения. Пользователи смогут бесплатно звонить, обмениваться сообщениями и использовать другие функции без расхода основного интернет-пакета.