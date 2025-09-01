Российские операторы начали давать безлимитный доступ к Max

День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 18:48

Российские операторы мобильной связи начали давать безлимитный доступ к приложению Max, сообщили в Минцифры. По данным ведомства, услуга доступна тем пользователям, кто подключен к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры.

Крупнейшие операторы связи запускают безлимитный доступ к мессенджеру Мах, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что абоненты могут звонить друг другу, обмениваться сообщениями, использовать другие функции приложения без ущерба основному пакету интернет-трафика и дополнительной платы. Подробные условия необходимо выяснять у оператора.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что мессенджеры Telegram и Max будут наращивать свое присутствие на отечественном рынке. По его словам, WhatsApp может настигнуть судьба Viber.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что с 1 сентября все школьные и родительские чаты столицы переведут в Max. Решение связано с исполнением федерального закона.

